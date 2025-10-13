La sfarsit de mandat, Adrian Iorgulescu e mandru de realizarile sale

Joi, 06 Noiembrie 2008, ora 16:21
1470 citiri
La sfarsit de mandat, Adrian Iorgulescu e mandru de realizarile sale

Ministrul Culturii si Cultelor, Adrian Iorgulescu, a prezentat, joi, un raport al intregii activitati a ministerului din cei patru ani de guvernare si s-a declarat mandru de realizarile sale.

"Cartea Alba a Guvernarii este o dovada a progresului vietii cultural-artistice a Romaniei din 2004 pana in 2008", sustine ministrul Iorgulescu.

Potrivit lui Iorgulescu, daca inaintea mandatului sau ministerul era "tratat ca o Cenusareasa", dupa ce a fost preluat de el s-a ajuns ca bugetul sa creasca de la 0,15% la 1% din PIB, in 2008.

"Principalele linii directoare, incrise in programul de Guvernare, au vizat reforma sistemului de finantare, cresterea investitiilor, descentralizarea decizitionala si administrativa, reabilitarea infrastructurii institutiilor de profil, imbunatatirea capacitatii de absortie a fondurilor europene si a calitatii actului managerial al institutiilor publice, promavarea si protejarea identitatilor si diversitatii culturale", a declarat Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii.

In opinia ministrului Culturii, cea mai importanta realizare a ultimilor patru ani este faptul ca ministerul a dus bugetul culturii de la 0,2%, la 1% din PIB.

"Rezultatele noastre se vad cel mai bine in performantele si premiile luate de artistii romani, mai ales in domeniul cinematografiei", a incheiat Adrian Iorgulescu.

