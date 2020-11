Iohannis a promulgat legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

Pe 3 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon si a respins cererea de reexaminare a propunerii legislative formulata de presedintele Klaus Iohannis.Legea prevede posibilitatea organizarii, la nivel national si local, de manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei si importantei acestui Tratat de la Trianon, pe data de 4 iunie. Astfel, autoritatile centrale si locale, organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile pot contribui la organizarea actiunilor prin acordarea de sprijin material si logistic.De asemenea, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori.Pe 15 septembrie, Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, pentru reexaminare Legea care are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Administratia Prezidentiala. "Adoptarea de catre Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atat din partea expertilor, cat si a organizatiilor neguvernamentale", a argumentat seful statului.Citeste si: De ce Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii privind declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon "Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon si prevede posibilitatea organizarii, la nivel national si local, de manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei si importantei Tratatului de la Trianon; in acest sens, autoritatile centrale si locale, organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile pot contribui la organizarea actiunilor prin acordarea de sprijin material si logistic. Totodata, potrivit acestei legi, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori.Adoptarea de catre Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atat din partea expertilor, cat si a organizatiilor neguvernamentale. Reactiile produse la nivelul societatii civile, precum si amploarea acestora au pus in evidenta faptul ca aceasta lege, in forma adoptata de Parlament, nu a reprezentat rezultatul unui proces autentic si consistent de consultare si dezbatere publica.Pe 15 iulie, Curtea Constitutionala a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea de declarare a zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.Citeste si: Liderul PSD despre declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon: "Vom trece cat mai rapid aceasta lege si o vom trimite din nou la promulgare"