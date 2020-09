Mnistrul Finantelor, despre legea votata in Parlament: "Cursul leu/euro s-ar deprecia imediat"

"Deprecierea monedei nationale a inceput in momentul in care ( PSD , n.r.) au anuntat motiunea de cenzura si au anuntat ca vor sa revina asupra rectificarii bugetare. Exista acest risc: in momentul in care aceasta lege ar trece, imediat cursul s-ar deprecia si ar exista acest risc pentru Romania sa avem o depreciere a cursului, care inseamna si inflatie. Eu atunci i-as cere lui Ciolacu si gastii lui sa isi asume deprecierea monedei nationale. Daca cursul ar merge mai sus de 5 lei, eu spun ca trebuie sa vina si sa-si dea demisia, pentru ca sunt direct responsabili pentru ceea ce se intampla in perioada urmatoare. Noi nu vom permite asa ceva si vom lua toate masurile sa evitam sa ajungem acolo", a afirmat ministrul Finantelor, intrebat despre posibilele repercursiuni asupra monedei nationale ale masurilor adoptate marti de Parlament.Plenul Parlamentului a adoptat, marti, rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie.Au fost inregistrate 242 voturi "pentru", 147 "impotriva" si 11 "abtineri".Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.