Olguta Vasilescu anunta ca PSD face alianta la Craiova cu Partidul Ecologist. Antonie Solomon, vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj

"Din nou, eu si Antonie Solomon vom promova proiecte comune pentru Craiova, dupa ce, azi, PSD a semnat un protocol de colaborate cu PER. Cu ocazia conferintei de presa, cred ca am pus capat si zvonurilor desuete care au tot circulat prin campanie : nu voi fi pe lista de parlamentari a PSD, deci raman urmatorii patru ani primar, Antonie Solomon nu ramane viceprimar si nici nu candideaza la parlamentare de la PSD sau PER, ci devine vicepresedinte al Consiliului Judetean. Cu siguranta, insa, ne veti vedea impreuna prin cartiere si ne vom sustine reciproc proiectele. Prin aceasta colaborare vrem doar sa castige Craiova!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook Antonie Solomon a candidat la alegerile locale pentru Primaria Craiova din partea PER, obtinand locul al treilea.In iunie 2020, Inalta Curte a decis reabilitarea fostului primar al Craiovei, Antonie Solomon, condamnat la 3 ani de inchisoare dupa ce a primit mita 50.000 de euro de la omul de afaceri din Pitesti Cornel Penescu . Decizia Inaltei Curti nu este definitiva.Un politician care in ultimii 15 ani a schimbat pe rand mai multe partide: PSD, PDL UNPR si PP-DD, Solomon a fost arestat din fotoliul de primar al Craiovei, in 2010, si incarcerat din fotoliul de senator in Parlamentul Romaniei, in 2013.Fostul edil a fost implicat in doua dosare de coruptie, intr-unul din acestea a fost condamnat pentru mita, iar in cel de-al doilea judecatorii au schimbat incadrarea acuzatiilor, din abuz in serviciu (fapta mai grava) in neglijenta in serviciu, si au constatat ca faptele s-au prescris.Antonie Solomon s-a eliberat conditionat din penitenciarul Pelendava in seara zilei de 10 decembrie 2014. Executase aproape 21 de luni de inchisoare, 775 de zile.