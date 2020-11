Liberalii si-au lansat programul de guvernare. Citu: "doar o economie liberala genereaza resurse suficiente pentru a sustine constant sanatatea si educatia" (P)

"Am sa va surprind putin in seara aceasta - nu am sa vorbesc despre cifre. Am tot vorbit despre cifre pana acum, iar cifrele le gasiti in programul de guvernare si va garantez eu ca sunt foarte bine fundamentate acolo. Am sa vorbesc in seara aceasta despre Romania liberala si despre solutia noastra pentru o economie liberala. Pentru ca a trecut ceva timp de cand am vorbit in spatiul public despre o economie liberala. Stiti foarte bine ca in acest an am fost concentrati cu totii sa rezolvam o problema sau o criza de sanatate care a lovit nu doar Romania, ci intreaga economie globala. A fost un test neprevazut pentru acest guvern, dar impreuna cu colegii mei, premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis am facut tot ce am putut ca efectele crizei acestea de sanatate sa fie cat mai putin resimtite de romani. Vreau sa stiti ca nu a fost usor, nu pentru ca nu am avut noi solutii, am aratat de fiecare data ca avem solutii, dar pentru ca am fost subminati permanent de majoritatea toxica din Parlamentul Romaniei, de PSD. De fiecare data, fiecare solutie pe care am propus-o si promovat-o a fost macelarita in Parlament de aceasta majoritate toxica. Si nu au fost singuri", a declarat Citu.El a precizat ca Romania liberala va fi condusa dupa niste principii clare, printre care cel mai important este - cetateanul care va fi pe picior de egalitate cu statul in toate relatiile, inclusiv cele fiscale- lucru pe care ministrul de Finante l-a garantat personal."Sunt astazi aici sa va transmit acelasi mesaj pe care l-am transmis tot timpul in acest an: sa aveti incredere si certitudine ca solutia liberala este singura solutie care poate scoate Romania din aceasta criza. De asta suntem astazi aici - sa vorbim despre solutia liberala pentru Romania. Urmeaza un moment de cumpana pentru Romania - alegerile parlamentare - iar noi, PNL avem sansa, astazi mai mult ca niciodata sa ne implementam viziunea liberala. As vrea sa va dau un exemplu ca sa intelegeti cum ar putea sa fie anul viitor. Imaginati-va ca mergeti cu bicicleta pe strada si nu o sa va mai fie teama ca dupa fiecare colt apare Ciolacu cu gasca lui sa va bage bete in roate. Iar acum pentru prima data imi permit sa ma adresez si romanilor care sunt astazi indecisi. Sa le arat oferta liberala. Romania liberala va fi condusa dupa niste principii foarte clare. In primul rand, proprietatea privata este sacra, de neatins. Cetateanul este pe picior de egalitate cu statul in toate relatiile, inclusiv cele fiscale. Aici va garantez eu personal ca asa o sa fie", a mai adaugat ministrul.Citu, despre digitalizarea aparatului public: "Am scapat de simbolul nenorocit de a-ti lua parola online de la etajul 2".Florin Citu mai a aratat, la lansarea programului de guvernare, ca politicile liberale au facut posibila digitalizarea aparatului public."Informatizarea si digitalizarea aparatului public. Am aratat in acest an ca se poate face si cred ca cel mai important lucru pe care l-am facut privind informatizarea si digitalizarea a fost ca am scapat de acea gluma proasta pe care statul o facea la adresa cetateanului roman - sa iti iei parola online de la etajul 2. Pare un lucru marunt, dar am scapat de acest simbol nenorocit al relatiei dintre stat si cetatean", a completat ministrul.Totodata, Florin Citu a adus in discutie si eliminarea barierelor de reglementare din economie si incurajarea initiativei private. "Intr-o Romanie liberala, antreprenorul este un erou, nu este un infractor"."Eliminarea tuturor barierelor din economie, adica de reglementare, incurajarea initiativei private. Intr-o economie liberala, antreprenorul este un erou, nu este un infractor. Romanii nu mai trebuie cumparati, trebuie sa stie ca intr-o Romanie liberala toti pornesc cu sanse egale. Si mai mult ca oricand, romanii trebuie sa stie ca doar o economie liberala genereaza resurse suficiente pentru a sustine constant sanatatea si educatia. Vom sustine in continuare sanatatea si invatamantul, raman prioritatile guvernarii liberale, asa cum am aratat si in acest an. Bineinteles ca mai sunt multe lucruri pe care ar trebui sa vi le spun si vreau sa vi le spun, dar va promit ca imediat dupa ce trec alegerile am sa vin sa le prezint public. Dragi liberali, aveti incredere, luptam impreuna, castigam impreuna, guvernam impreuna! Romania liberala!", a concluzionat ministrul de Finante.