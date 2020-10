Mesajul unui liberal, pe Facebook: "Am obosit de Iohannis. Am cedat Timisoara unor personaje virulente, pe care obisnuiam sa le batem in scoala si carora le furam mancarea"

Ionut Nasleu este directorul Piete SA din cadrul Primariei Timisoara si membru in PNL - filiala Timis."Am obosit de Iohannis, urasc tradatorii, importatorii de spioni. Imi este dor de traci. Ne-am falsificat si manualele de istorie, in carti i-am batut pe toti! Real, i-am tradat pe toti si am platit tribut. Vrem someri, ii avem si pe aia. I-ati votat, voi aia frustrati din spatele calculatorului, pe care noi baietii ii mai paletam. Ei erau doar masa de manevra... Iohanis, Orban etc, ca si acum", a scris liberalul pe Facebook, potrivit Adevarul.ro "De ce toti candidatii si asa zis invingatori au nume de evrei? Pacat ca in SRI exista Diviziunea A, apararea Constitutiei...Unde sunteti colegii mei, sa aparam Constitutia. Unde sunt Banatenii demni? Au ajuns sa ne conduca homosexualii? Va place? Ar trebui sa se desfiinteze SRI! Au invins serviciile secrete externe...Rade tara de noi. Am cedat Timisoara unor personaje virulente, pe care obisnuiam sa ii batem in scoala si carora le furam mancarea, lucru normal inainte de 89...Si-au inventat o identitate virtuala, dupa monitor, niste papagali frustrati, iubitori de LGBT.Timisorenii sunt independenti, adica nu au coloana. Daca Fritz le ridica un deget, ei rad... izolatii de ieri sunt USR -istii de azi, papagali in fapt, ascunsi dupa tastatura. Inca o data zic, nu sunteti nascuti sa conduceti. Geppetto sunt serviciile, Pinochio e Fritz si voi ceilalti, care ati coborat din ceruri, de fapt niste papagali, negativisti, care erati de rasul strazii si v-ati trezit cu oarece putere, tot papagali frustrati ramaneti", a scris Nasleu.Un timisorean l-a reclamat deja pe Nasleu la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii din Romania, iar la scurt timp postarea de pe Facebook a devenit indisponibila.