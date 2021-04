Liberalul Mihai Chirica, atac virulent la adresa USR. "Ei inseamna pentru mine Uniunea Sabotam Romania"

Mihai Chirica a spus, intr-o conferinta de presa organizata la scurt timp dupa ce consilierii locali au respins proiectul de buget al orasului , ca PNL nu va ceda si ca Iasiul nu va fi ingropat.Edilul iesean a afirmat ca votul impotriva bugetului nu este impotriva unui partid , ci impotriva iesenilor."USR PLUS a dat lovitura de gratie. Nici Dragnea nu a facut rau Iasiului, asa cum a reusit USR PLUS. Imi cer mii de scuze pentru votantii USR PLUS, dar nu ati votat corect. Iasiul intra in era intunericului. Nu se mai pot aproba transferuri financiare, nu mai putem sustine educatia, centrele de vaccinare, transportul este blocat. Nu putem plati iluminatul public. Acest vot ne arunca cu zeci de ani in urma", a afirmat primarul Mihai Chirica.El a spus ca nu stie ce solutii se vor gasi pentru functionarea orasului in lipsa unui buget local aprobat de consilieri."Asta e situatia, nu stiu ce vom face. Cu ranjetul pe buze, Cosette Chichirau le-a ordonat sa nu voteze bugetul. USR pentru mine inseamna Uniunea Sabotam Romania", a declarat primarul Chirica.Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, joi seara, la capatul unei sedinte tensionate de consiliu, care a durat aproape opt ore. Au votat in favoarea proiectului cei 11 consilieri locali PNL si doi de la PMP, pentru trecerea bugetului fiind necesare 14 voturi. Reprezentantii PSD au parasit sala in momentul votului, in timp ce consilierii USR PLUS s-au abtinut.