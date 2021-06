Unul din liderii asociatiei ce militeaza pentru construirea autostrazilor in Moldova a intrat in politica: "Ca membru USR PLUS prioritatile mele raman aceleasi"

"M-am inscris in USR PLUS pentru ca proiectele Iasului au nevoie de sustinere nu doar din zona civica si cea tehnica-profesionala, ci si de sustinere politica. Ca membru USR PLUS, prioritatile mele raman aceleasi: Autostrada A8, autostrada relansarii economice a Moldovei, Autostrada A7 si proiectele de modernizare a cailor ferate dinspre Ardeal spre Moldova si dinspre Moldova spre Muntenia", a scris Adrian Covasnianu, pe pagina sa de Facebook Copresedintele USR PLUS Iasi Cosette Chichirau a salutat, tot pe Facebook, d ecizia lui Covasnianu de a se inscrie in USR PLUS , ea precizand ca "venirea lui in organizatia Iasi va da si mai multa greutate eforturilor noastre pentru urgentarea proiectelor vitale pentru Moldova, in special Autostrazile A8 si A7".Adrian Covasnianu a activat timp de cativa ani in cadrul asociatiei civice "Moldova vrea Autostrada", iar in prezent ocupa functia de secretar de stat in cadrul Ministerul Transporturilor, fiind sustinut de USR PLUS.Anuntul lui Covasnianu vine cu o zi inaintea vizitei la Iasi a liderului USR PLUS Dan Barna , dar si a ministrului Transporturilor, Catalin Drula