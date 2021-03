Lider AUR din Bistrita-Nasaud, fost candidat din partea PRM, arestata intr-un dosar de proxenetism

"Politistii din Bistrita-Nasaud au pus in aplicare, vineri seara, un mandat de arestare preventiva emis pe numele unei femei de 38 de ani , acuzata de proxenetism. In aceasta seara, politistii Serviciului de Investigatii Criminale- Compartimentul Urmariri au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis in cursul acestei zile, de catre Judecatoria Turda. Mandatul a fost emis pe numele unei femei de 38 de ani, din Rebrisoara, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru comiterea infractiunii de proxenetism", transmite IPJ Bistrita -Nasaud.Femeia se afla in custodia politistilor si va fi dusa in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, mai transmit politistii.Viorica Ancuta Carcu a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a aflat ca urmeaza sa fie arestata, dar ca va contesta decizia."Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept "romania" cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba. Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta. In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria Campia Turzii. Imi pun (inca) toata increderea in justitie ca va face dreptate in cazul meu", a scris femeia pe Facebook Potrivit timponline.ro, Carcu ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre doua tinere in clubul mostenit de la fratele ei.Ancuta Carcu, actualmente lider AUR a fost membru al PRM si a candidat pentru Camera Deputatilor din partea acestui partid . In trecut, ea l-a acuzat pe liderul PRM Corneliu Vadim Tudor ca a vrut sa o violeze.