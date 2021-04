Deputatul PNL Florin Roman, atac furibund la ministrul Sanatatii: "Nu poti sa faci evacuarea unor bolnavi noaptea ca hotii"

"Mai intai, as dori sa fac o precizare foarte clara. Partidul National Liberal se desparte total de ceea ce face domnul ministru Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii intr-un mandat plin de balbe - si spunem asta nu de ieri, de astazi, cativa oameni din Partidul National Liberal, ci de foarte multa vreme. Daca e sa luam doar cateva momente, haideti sa luam descentralizarea centrelor de vaccinare si acea harta cu alesii locali, pentru ca le-a dat domnul ministru sarcina sa faca centre de vaccinare, dar nu le-a descentralizat si resursele financiare. Haideti sa ne amintim de permanentul scandal cu colonelul Gheorghita, pe campania de vaccinare. Haideti sa ne uitam la ceea ce s-a intamplat, asa cum spuneati dumneavoastra, la << Matei Bals >> si din pacate, foarte recent acum, acest ultim episod de la << Foisor >> ", a afirmat Florin Roman , duminica la postul B1 Tv.Liberalul a adaugat ca singurul adevar pe care l-au spus Raed Arafat si Vlad Voiculescu este ca exista o lipsa acuta de paturi la ATI."Eu cred ca singurul adevar care s-a spus de catre cei care gestioneaza aceasta situatie - si aici ma refer la doctorul Arafat si la ministrul Sanatatii - a fost ca intr-adevar, fiind o acuta lipsa de paturi, e nevoie sa gasesti alte paturi pe ATI, pentru ca din pacate sunt foarte multe forme grave", a explicat Roman.Chestionat daca Raed Arafat si Vlad Voiculescu au aflat vineri noapte despre nevoia de paturi ATI, deputatul PNL a explicat: "Aici intervine o discutie serioasa. Eu imi amintesc, dincolo de ceea ce ati spus dumneavoastra, au fost doua sau trei declaratii publice ale Presedintelui Romaniei, care facea apel la cei care se ocupa de gestionarea pandemiei cu Covid, la ministrul Sanatatii, la Raed Arafat, domne, mariti numarul de paturi pe ATI intrucat, fata de ceea ce s-a intamplat anul trecut, acum sunt forme mult mai grave, iar oamenii vin ceva mai tarziu la spital si din cauza aceasta apar si aceste forme grave".El a adaugat ca este dezolant ceea ce s-a intamplat la Spitalul Foisor, iar orice om sanatos la cap nu poate evacu pacientii aflati sub tratament sau abia scosi din operatie "noaptea ca hotii"."In schimb, ceea ce s-a intamplat acolo este dezolant pentru orice om sanatos la cap, adica nu poti sa faci o evacuare a unor pacienti bolnavi, aflati sub tratament, scosi din operatie, noaptea ca hotii, ca sa o spunem foarte clar si direct. Daca stii ca ai o problema de evacuat, iti pregatesti din timp, sau daca nu esti in stare sa o faci in timpul zilei, astepti pana a doua zi, pregatesti oamenii, vorbesti cu ei, pentru ca e foarte important sa le explici de ce trebuie sa facem acest lucru, dar nu faci ceea ce s-a intamplat. Ceea ce s-a intamplat este exemplul clasic de << asa nu se face >> ", a conchis Florin Roman.