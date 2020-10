Schimbari pe lista USR Bistrita-Nasaud pentru Camera Deputatilor, dupa anularea mai multor voturi

Lista de candidati ai USR-PLUS pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de presedintele PLUS Bistrita-Nasaud, Lorant Sas, cel care initial se clasase pe locul al doilea in urma alegerilor interne desfasurate in data de 11 octombrie."Dupa contestatie si renumararea voturilor, pentru ca au fost eliminate voturile care nu aveau trei optiuni, conform sistemului Eurovision (Borda), a ramas lista modificata, cu Lorant Sas pe primul loc, locul doi - Dolha Alin, locul trei - Iurisniti si locul patru - Toth. S-a transat deja situatia, Biroul National a dat deja un comunicat prin care s-a stabilit ca se respecta decizia Comisiei tehnice nationale, formate din membri USR si PLUS. A fost o comunicare interna. Lorand Toth a depus o contestatie, dar nu s-a luat in considerare pentru ca nu avea argumentare solida", a spus Iurisniti.In ceea ce priveste activitatea sa de dupa terminarea mandatului de deputat USR, Cristina Iurisniti, care este cadru didactic, spune ca este posibil sa se implice in "zona de politici publice" si sa amane, astfel, intoarcerea la catedra.Pentru Senat , lista de candidati ai USR-PLUS Bistrita-Nasaud ramane nemodificata, pe primul loc aflandu-se Ioan Emilian Gabor, presedinte al USR Nasaud si vicepresedinte al filialei judetene.