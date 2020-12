VIDEO Cum il apara liderii AUR pe Calin Georgescu, propunerea lor de premier. Acesta a afirmat ca eroii lui sunt Corneliu Zelea Codreanu si Ion Antonescu

Calin Georgescu, propunerea AUR pentru functia de premier , a spus ca "cel care lupta pentru Dumnezeu si neam nu va fi invins niciodata. Neamul romanesc, niciodata, nu a trait prin sclavi, ci a trait prin Stefan cel Mare, prin Mihai Viteazul, prin Horia, prin Avram Iancu , prin Cuza, prin Kogalniceanu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin Maresalul Ion Antonescu si multi, multi alti eroi, prin ei a trait istoria nationala, prin ei vorbeste si a vorbit istoria nationala si nu prin lachei de serviciu ai puterilor globaliste care astazi conduc Romania vremelnic".George Simion si Claudiu Tarziu i-au sarit in aparare, invitati fiind la Marius Tuca Show. Claudiu Tarziu a spus ca, in particular, fiecare e liber sa aiba orice fel de opinie."Daca noi vom incerca sa facem o politica in conformitate cu corectitudinea politica si cu exigentele ei, stim ca acesta este un mare flagel la moda, nu vom ajunge prea departe. Oamenii nu ne-au votat ca suntem la fel cu ceilalti politicieni, ci ca suntem in raspar cu sistemul acesta care fiind corect politic nu s-a abtinut de la a jefui tara asta 31 de ani, de la a face multe porcarii si a aduce Romania in situatia in care ne gasim astazi. Nu de asta am ajuns aici pentru ca au condus legionarii. Nu, pentru ca au condus niste baieti care se dau foarte democrati", a mai spus Claudiu Tarziu.Citeste si: Gabriela Firea sustine ca a gasit solutia pentru gunoaiele din Sectorul 1: "REBU, societate la care Consiliul General detine jumatate din pachetul de actiuni"