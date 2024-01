Liderul FEN: Demiterea lui Adomnitei e tardiva

Decizia de demitere a ministrului Educatiei este urmare a unei serii de greseli pe care le-a facut, afirma liderul FEN, Catalin Croitoru.

Totodata, el a declarat intr-un interviu pentru Ziua, ca aceasta masura este tardiva si nu mai poate schimba nimic.

"Principalii vinovati care ar fi trebuit sa ajunga in fata unui procuror sunt Calin Popescu Tariceanu si Varujan Vosganian, doi iresponsabili aflati intr-un loc nepotrivit", a declarat Croitoru.

El afirma ca un ministru care se duce si voteaza o lege in Parlament, apoi o neaga, dand nastere unei isterii nationale prin dezinformare, se face vinovat, in egala masura cu Tariceanu si Vosganian, de difuzarea de informatii false care pun in pericol siguranta si securitatea nationala.

"Tariceanu ar fi trebuit sa ia aceasta decizie chiar inainte de a-l numi ministru pe Adomnitei - pe acest incompetent, acest mutunache care a facut de ras invatamantul romanesc. Masura e tardiva, nu va schimba nimic, dar arata inca o data degringolada in care se afla acest guvern condus de un prim-ministru incapabil sa gestioneze Romania din cauza atitudinii iresponsabile si care intra sub incidenta legii penale", a declarat Catalin Croitoru pentru Ziua.

Liderul FEN a mai spus ca asistam la o avalansa de cresteri de preturi si la o depreciere grava a leului, din cauza ca Guvernul da in continuare mesaje negativiste si panicarde catre mediul de afaceri si mediul social.