Marcel Ciolacu, liderul PSD, anunta ca va merge cu orice pret la slujba de Inviere: "Vreau la biserica, imi asum asta"

Presedintele Partidului Social Democrat ( PSD ), Marcel Ciolacu , a declarat, marti seara, ca va lua parte la slujba de Inviere din acest an, indiferent de restrictiile care vor fi impuse de guvern.El a afirmat la TVR 1 ca isi va asuma o eventuala sanctiune dictata de autoritati, subliniind ca nu indeamna oamenii sa iasa in strada si ca nici nu foloseste partidul pe acest subiect.CITESTE SI: Planul lui Ciolacu. Presedintele PSD negociaza intens cu parlamentarii AUR si cu cei ai minoritatilor "Ma dezinfectez, sunt vaccinat, imi pun masca... Nu am lipsit niciodata de la Inviere. Ma duc la Inviere, o spun de pe acum. Platesc amenda. Nu stiu ce restrictii o sa fie atunci", a precizat Ciolacu.Liderul PSD sustine ca punctul sau de vedere reprezinta "o opinie crestineasca"."Eu vreau la biserica. Imi asum acest lucru. Voi merge la biserica in noaptea de Inviere. Am fost mereu. Imi iau lumina. O sa incercam sa respectam... Stam la coada, avem distantare. Noi, romanii, suntem animale? Eu vad ca romanii respecta. Problema e ca din partea statului nu vine eficienta necesara", a mai declarat Marcel Ciolacu.