PSD a stabilit lista candidatilor in Diaspora la alegerile parlamentare

Astfel, pentru mandate de deputati in Diaspora vor candida din partea PSD urmatorii: Emil Ciubotariu - vicepresedinte PSD Italia, Andrei Murariu - presedinte PSD Italia, Antoniu Tudor - secretar PSD Franta si Mihaela Bulz - presedinte OFSD Franta.Pentru Senat in Diaspora, PSD are urmatorii doi candidati: Nicoleta Neagoe - presedinte PSD Spania si Florin Bogdan - presedinte PSD Anglia.