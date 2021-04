Liviu Dragnea cere liberarea conditionata. Procesul se judeca la finalul lunii

Fostul politician se afla la Rahova din 27 mai 2019, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare in procesul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.Liberarea conditionata se poate acorda daca "cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani", este prevederea din Codul Penal.Munca in penitenciar, participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instant suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.