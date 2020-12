Liviu Dragnea si-a recapatat dreptul la munca in inchisoare, printr-o decizie a Curtii de Apel

Stefanescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a spus ca avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a reusit sa-i redobandeasca dreptul la munca."Avocatul Flavia Teodosiu a reusit, azi, sa obtina la Curtea de Apel Bucuresti suspendarea deciziei abuzive a ANP, pe baza caruia i-a fost retras dreptul la munca! Va reamintesc ca sanctiunea i-a fost data in urma unui interviu dat in presa!Pentru ca Liviu Dragnea nu are voie sa vorbeasca si nu are drepturi de nici un fel! Pentru ca actuala putere inca tremura de spaima doar cand i se pronunta numele! Bravo, Flavia! Ai reusit sa indrepti un abuz infiorator si ai demonstrat ca exista magistrati care aplica corect legea!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Inalta Curte, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Citeste si: Codrin Stefanescu l-a parat pe Ciolacu lui Dragnea: "Nu am putut sa-l mint"