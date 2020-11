Liviu Pop demisioneaza din PSD: "Este o decizie grea pentru mine"

"Astazi m-am retras din Partidul Social Democrat. Este o decizie grea pentru mine in aceste momente dificile pentru partid ", a scris Liviu Pop pe Facebook.El spune ca nu poate accepta sa faca parte dintr-o organizatie condusa ditactorial de catre Gabriel Valer Zetea "care nu respecta statutul PSD si nici ultimul vot din Comitetul Politic Judetean"."Nerespectarea deciziilor democratice ale PSD de catre acesta, coroborat cu aceeasi conduita gresita din campania electorala recenta, ma determina sa fac acest lucru. A condus si pierdut ultimele 3 campanii electorale si isi doreste acelasi lucru si pentru a 4 a oara", mai scrie Pop pe Facebook.El mai spune ca "doamna puternica" din spatelele lui Gabriel Valer Zetea l-a determinat sa nu respecte hotararea democratica a 91 de primari, viceprimari si presedinti de organizatii locale PSD Maramures."Raman acelasi om care se va implica in a ajuta pe fiecare maramuresean si nu numai. Totodata, raman alaturi de toti colegii si colaboratorii cu care am lucrat in ultimii ani.Imi rezerv dreptul de a analiza revenirea in PSD doar dupa ce Gabriel Valer Zetea nu va mai fi presedintele organizatiei PSD Maramures", a conchis Pop.