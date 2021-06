Lista localitatilor in care PNL a castigat alegerile partiale. Anuntul facut de Ludovic Orban

"Victorie a Partidului National Liberal in alegerile partiale de astazi! Pana acum am castigat in: Metes - judetul Alba, Zabrani - judetul Arad, Sinca Noua - judetul Brasov, Cuza Voda - judetul Calarasi, Branistea si Cojasca (CL) - judetul Dambovita, Sadova si Terpezita - judetul Dolj, Bumbesti Pitic - judetul Gorj, Sarmizegetusa si Romos - judetul Hunedoara, Bragadiru si Ganeasa - judetul Ilfov, Simleu Silvaniei - judetul Salaj, Vicovu de Sus - Suceava, Voiteg - Timis", a anuntat Orban intr-o postare pe pagina sa de Facebook Presedintele PNL a transmis si un mesaj de felicitare pentru candidatii PNL in aceste localitati care au castigat aceste alegeri partiale."Ii felicit pe Daniel Sanzaiana, Danut Codrean, Adrian-Dan Ciocan, Monica-Silvia Ceausescu, Mihai Visinescu, Virgil-Daniel Gruia, Horatiu-MIhai Lazar, Irina Cojocaru, Leontin-Dorin Hibais, Daniela-Mihaiela Csatlos-Koncz, Raul-Gabriel Niculae, Gabriel Lupulescu, Mihai-Cristian Lazar, Vasile Iliut, Niculae-Ioan Pop, dar mai ales ii felicit pe oamenii care le-au acordat increderea si i-au votat. Ei sunt adevaratii castigatori ai alegerilor pentru ca au ales cea mai buna varianta pentru dezvoltarea comunitatilor lor", a scris Ludovic Orban