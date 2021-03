Lucian Bode, despre intentia parlamentarilor AUR de a se duce la sediul MAI pentru a cere explicatii: "Aici e MAI, nu e sat fara caini. Aici nu vine fiecare cand vrea"

"Acum aflu si eu de la dumneavoastra. Daca e vorba de parlamentari AUR inseamna ca au stat degeaba in parlament toate aceste luni. Aici e MAI, nu e sat fara caini. Aici nu vine fiecare cand vrea si se opreste sa discute cu ministrul. Parlamentarii au obligatia sa respecte legea. Sigur ca prin transparenta care ne caracterizeaza avem obligatia sa explicam ce s-a intamplat la Braila. Ma surprinde ca parlamentarii nu cunosc regulamentul", a declarat Lucian Bode.Parlamentarii AUR au anuntat ca se vor duce miercuri, la ora 10.00, la sediul MAI pentru a solicita o intrevedere urgenta cu ministrul si cer "suspendarea imediata a celor implicati in abuzurile comise noaptea trecuta la Braila impotriva protestatarilor pasnici, unii dintre ei minori", a anuntat copresedintele partidului George Simion "Totodata, cerem sanctionarea prefectului de Bucuresti pentru partizanat politic si inducerea in eroare a opiniei publice. Alin Stoica, prefectul Capitalei, a spus, marti, ca responsabili pentru protestele de luni care au degenerat in violente sunt cei de la AUR", a mai transmis Simion.