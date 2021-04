Lucian Bode, despre cazul barbatului care a murit in urma interventiei politistilor: "Cei vinovati vor plati. Fiecare raspunde pentru faptele sale"

Lucian Bode a afirmat ca fiecare raspunde pentru faptele sale. "Pentru mine, ca ministru al MAI, orice misiune incheiata tragic este o palma data sistemului de ordine si siguranta publica, care zdruncineaza increderea romanilor in aceasta institutie fundamentala in stat care este Politia Romana.Filmul evenimentelor il cunoasteti, nu il reiau, doar stiti ca este o ancheta penala in curs, s-a inceput cu cercetarea faptei, in rem, legat de uciderea din culpa, iar acum vorbim despre o acuzatie a procurorilor, lovituri cauzatoare de moarte, stiti ca sunt doi politisti retinuti cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Cei vinovati vor plati , iar un lucru sa fie foarte clar, fiecare raspunde pentru faptele sale", a afirmat Bode, luni, intr-o conferinta de presa.Bode a mai mentionat ca nu este corect sa fie pus semnul egal intre tragedia de la Pitesti si interventiile zilnice ale politistilor."Nu este corect sa punem semnul egal intre tragedia de la Pitesti si restul actiunilor desfasurate de catre Politia Romana. Este gresit sa generalizam pentru ca zilnic in tara avem mii de interventii ale Politiei Romane care se desfasoara corect in urma carora sunt salvate vieti", a precizat Bode.Un barbat care consuma alcool pe terasa unui restaurant din Pitesti si a refuzat sa paraseasca zona, cand i s-a solicitat acest lucru, in conditiile in care in bucataria localului a izbucnit un incendiu, a fost evacuat cu forta de pe terasa. In acel moment, el a intrat in stop cardio-respirator, fiind declarat decedat dupa ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultat.Doi politisti au fost retinuti in acest caz, ei fiind cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica.