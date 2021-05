Lucian Bode, clip inedit pentru vaccinare: a scos angajatii in fata ministerului si a vorbit despre perioada in care a avut covid VIDEO

"Chiar daca am trecut prin boala, am decis sa ma vaccinez pentru ca eu consider ca doar asa ma pot proteja pe mine, imi pot proteja familia, ii pot proteja pe cei dragi si nu in ultimul rand ii pot proteja si pe angajatii MAI cu care intru in contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul inseamna viata si siguranta. Cred in vaccin, cred in oamenii care s-au dedicat stiintei, cred in tehnologie, cred in medicii care ne dau o sansa. Sunt Lucian Bode si mi-as dori sa te am alaturi in demersul nostru de a stopa aceasta pandemie", spune Bode.El precizeaza ca perioada in care a avut COVID-19 a fost una dificila, plina de incertitudini, de nesiguranta, o perioada pe care nu ar vrea sa o retraiasca."Aveam insa speranta ca mai devreme sau mai tarziu se va descoperi un vaccin. Un vaccin care sa ne permita sa revenim la normalitate. Iata ca acest vaccin a venit, acest vaccin da rezultate, iar tarile care au reusit sa isi imunizeze un numar mare de cetateni au reusit sa stopeze transmiterea acestei pandemii", mai spune Bode.De curand, Guvernul a demarat o campanie de comunicare privind vaccinarea anti-COVID ce are ca element central "partea emotionala" si, in acelasi timp, urmareste sa creasca increderea in sistemul medical, in stiinta, in general.