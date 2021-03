Lucian Bode, despre prezenta parlamentarilor AUR la proteste: "Si eu am participat la proteste in 2018, fara sa anunt public si sa invit toate televiziunile"

"Dreptul la libera exprimare este un drept garantat prin Constitutie. Din pacate acest drept a fost inteles gresit de o minoritate, o minoritate care a ales sa se exprime violent. Au instigat in permanenta, au provocat fortele de ordine, au provocat statul. Cu toate acestea, ati putut observa ca fortele de ordine au actionat cu calm, profesionalism si fermitate cand s-a constatat incalcarea legii. Sa nu uitam ca fortele de ordine sunt in linia intai de un an in lupta cu pandemia si cu toate acestea au asigurat protectia celor care au ales sa protesteze", a declarat Lucian Bode.Referitor la prezenta parlamentarilor AUR la proteste, ministrul a spus ca este dreptul lor sa protesteze si ca a participat si el la manifestatiile din 2018, dar ca nu a anuntat public si nu a invitat televiziunile."Parlamentarii au tot dreptul sa participe la astfel de proteste, sunt cetateni egali in fata legii si nu vad nimic rau in faptul ca unii aleg sa protesteze. Eram parlamentar in 2018 cand si eu, fara sa anunt public si sa invit toate televiziunile, am participat la protestele din Bucuresti ca fiind un cetatean", a mai spus Lucian Bode.Referitor la incidentele de la Braila, Bode a declarat ca mai multi tineri au atacat fortele de ordine si ca s-a deschis un dosar penal."Un grup de tineri minori au atacat fortele de ordine, au aruncat cu diverse obiecte, au ranit un jandarm si au provocat distrugeri la cateva autospeciale. S-a deschis un dosar de urmarire penala, sunt cercetari in curs", a mai spus Lucian Bode.Bode a prezentat si o estimare privind numarul oamenilor care au participat la proteste in ultimele trei zile, mentionand si sanctiunile care s-au aplicat."Duminica au fost putin peste 4.000 de protestatari. Luni am avut 76 de manifestari in 38 de judete plus Bucuresti. Au fost circa 31.000, am aplicat 1.200 de sanctiuni. Am intocmit 8 dosare penale pentru ca manifestarile de luni din Bucuresti au fost violente. Marti am avut 78 de manifestari in 39 de judete plus Bucuresti. Au fost circa 14.000 de protestatari si am aplicat 1.300 de sanctiuni. S-au comis 11 infractiuni la nivel national: furt, nerespectarea regimului armelor. In buc s-au intocmit 2 dosare penale pentru furt si distrugere", a mai spus Lucian Bode.