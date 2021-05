Lucian Bode, la Bruxelles: Investitia in Romania este una benefica tuturor

"Discutiile purtate au avut in prim plan negocierile proiectelor si investitiilor finantate prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta pentru componenta 'Rezilienta in situatii de criza', aflata in responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne", informeaza un comunicat al MAI, transmis, miercuri, AGERPRES.Lucian Bode a subliniat importanta continuarii coordonarii la nivelul UE, astfel incat sa se asigure cele mai bune rezultate in perioada post-pandemie COVID-19."Urmarim sa asiguram complementaritatea investitiilor prevazute atat in Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, cat si in Planul National de Relansare si Rezilienta, respectiv Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Ca lucrurile sa poata continua la un nivel cat mai inalt si toata experienta din ultimii ani a Romaniei sa devina o poveste de succes trebuie ca acum sa folosim la maxim oportunitatea oferita de Facilitatea de Rezilienta si Redresare. Investitia in Romania este una benefica tuturor", a afirmat Bode, citat in comunicat.El a dat asigurari ca Romania este "pe deplin" pregatita sa se angajeze in derularea cu succes a investitiilor propuse, subliniind nevoia de convergenta si coeziune."Avand in vedere ca toate realizarile de pana acum in domeniul situatiilor de urgenta au fost benefice nu doar Romaniei, ci si altor tari din UE, ministrul Lucian Bode si-a exprimat convingerea ca proiectele de investitii propuse prin PNRR de catre MAI vor beneficia de sprijinul partenerilor europeni", se arata in comunicatul MAI.In cadrul discutiilor avute cu Ylva Johansson, Bode a reiterat preocuparea pentru gasirea unor solutii eficiente la provocarile de la nivel european in domeniul Afacerilor interne, incluzand migratia si azilul, protectia frontierelor externe, asigurarea securitatii interne si lupta impotriva terorismului, revenirea la un spatiu Schengen functional.Potrivit comunicatului, Ministrul de Interne a subliniat ca Romania doreste definitivarea aderarii la spatiul Schengen, proces care treneaza din 2011, si a reafirmat ca tara noastra ramane ferm angajata in sprijinirea mecanismelor si instrumentelor europene menite sa asigure o securitate interna sporita a UE si o mai mare rezilienta in fata provocarilor curente.