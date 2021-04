Lucian Bode, despre cooperarea cu Biserica Ortodoxa pe tema restrictiilor: "Patriarhul Daniel este omul care vede lucrurile in realitatea lor. Nu am simtit in solicitarile acestuia exagerari"

Prezent duminica la o emisiune de la Prima Tv, Lucian Bode a fost intrebat daca a discutat cu Patriarhul Daniel despre vaccinare."Am discutat de foarte multe ori de cand sunt ministru al Afacerilor Interne cu Preafericitul Parinte Daniel despre toate aspectele care tin de buna colaborare a statului cu Biserica Ortodoxa Romana si ma bucur ca in urma acestui dialog reusim sa ajungem impreuna la un consens care sa duca la normalitate.Parintele Patriarh Daniel este omul care vede lucrurile in realitatea lor, niciodata nu am simtit in solicitarile Preafericitului Parinte exagerari si de fiecare data cand am avut ocazia sa vorbesc telefonic sau cand ne-am intalnit am avut acest sentiment de apreciere si de multumire pentru modul in care gestioneaza, in acest moment dificil si pentru Biserica Ortodoxa, tot ceea ce tine de componeta Bisericii Ortodoxe si nu numai", a spus Lucian Bode.Ministrul de Interne mai sustine ca toate mesajele date de catre Biserica Ortodoxa Romana pentru respectarea regulilor sanitare pentru imunizare fac un serviciu statului. "Eu cred ca toate mesajele pe care Biserica le da pentru respectarea regulilor pentru imunizare, prin exemplul personal, am vazut declaratia purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe si nu numai, la fel au procedat si reprezentantii Bisericii Catolice. Fac un mare serviciu statului si pentru acest lucru le multumesc", a afirmat Lucian Bode.