Lucian Bode: "Nu vorbim de o relaxare totala. Vor fi controale acolo unde restrictiile sunt mentinute"

Aflat sambata intr-o vizita pe santierul din Salaj al Autostrazii Transilvania, Lucian Bode a precizat ca autoritatile vor fi atente in continuare la campania de vaccinare si la cazurile noi de imbolnaviri.El a amintit ca, in functie de cei doi indicatori, Guvernul a stabilit o serie de masuri de relaxare , cu un prim termen data de 15 mai."Astazi nu vorbim de o relaxare totala, vorbim de o relaxare prudenta si in continuare ii indemn pe romani sa respecte toate masurile de protectie sanitara pe care noi le avem inca in vigoare. (...) In continuare vor fi controale acolo unde restrictiile sunt mentinute", a subliniat ministrul Bode.Potrivit acestuia, in cazul evenimentelor in care participantii au obligatia sa fie vaccinati , organizatorul evenimentului raspunde de respectarea acestei obligativitati, iar autoritatile - efectivele MAI si reprezentantii Ministerului Sanatatii - au obligatia sa verifice, prin sondaj, daca respectivii participanti detin dovada vaccinarii.