Ce spune ministrul Bode despre petrecerea fara masca a lui Orban. "Eu consider ca nu a fost o petrecere. Politia nu vine sa vada imaginile din Parlament"

"Exista o lege foarte clara in Romania. In Romania nu se organizeaza intruniri in spatii inchise. Acum am vazut declaratiile domnului presedinte Ludovic Orban , am vazut si ceea ce prezentati dumneavoastra - intrunire, petrecere.Eu am inteles ceea ce au inteles majoritatea romanilor: Ieri a fost ziua de nastere a domnului presedinte Ludovic Orban si anumiti colegi au considerat important sa vina sa-i spuna "La Multi Ani". Nu a fost nicio petrecere", a declarat Bode, la Parlament.De la inceputul pandemiei, politia a spart sute de petreceri dupa ce imagini de la aceste reuniuni au aparut in spatiul public. Ministrul spune ca mai intai au fost facute anchete in acest sens.El a adaugat ca nu poate defini aceasta intalnire ca pe o petrecere, iar "regulile intr-o astfel de activitate pot fi verificate daca s-au respectat apeland la mai multe mijloace", precum verificarea imaginilor, declaratii ale participantilor."Niciodata structurile MAI n-au aplicat o sanctiune doar pe baza unor imagini aparute in spatiul public.Eu consider ca n-a fost o petrecere. Eu le transmit romanilor ce le transmit si celor care au fost ieri in sala respectiva - pandemia nu s-a terminat. Masurile de relaxare pe care noi le-am luat, Guvernul Romaniei le-a luat gradual, le-a luat tocmai uitandu-se pe de o parte ca numarul de persoane imunizate este unul corespunzator, doi - faptul ca numarul de cazuri noi, infectati cu COVID-19, scade in fiecare zi. Dar pandemia nu s-a terminat.Eu nu definesc ceea ce s-a intamplat ieri acolo petrecere, masa festiva. Imi este foarte greu sa incadrez acest eveniment neparticipand la el.Nu vine Politia Romana sa verifice imaginile din Parlamentul Romaniei", a afirmat ministrul.Ministrul Bode mai spune ca anul trecut, au decis din proprie initiativa sa plateasca amenda in urma participarii la petrecerea lui Ludovic Orban. Pe atunci era ministru al Transporturilor.Liderul PNL , Ludovic Orban, a implinit, marti, 58 de ani, iar mai multi politicieni s-au strans intr-unul dintre saloanele de la Parlament pentru a-l felicita.Imagini surprinse din incaperea respectiva aratau mai multe persoane care nu poarta masca de protectie . Intrebat despre acest eveniment, premierul Florin Citu a afirmat ca nu are informatii si nu poate comenta ceva ce nu a vazut.Si anul trecut de ziua lui Ludovic Orban a sarbatorit intr-un birou, fara ca participantii sa poarte masca de protectie. Atunci Ludovic Orban era premier si era insotit de mai multi ministri care au fost ulterior amendati.