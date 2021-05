Ludovic Orban, despre Legea 5G: Este un proiect foarte corect pe care noi il sustinem

"Este de competenta ministrului Economiei sa se adreseze Parlamentului pe o propunere, un proiect de lege al Guvernului care a fost trimis spre dezbaterea Parlamentului. Daca avea de exprimat un punct de vedere, trebuia sa il exprime in cursul procesului de avizare in cadrul Guvernului. Din punctul meu de vedere, proiectul de lege privitor la conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a putea participa la livrarea serviciilor in cadrul sistemului 5G este un proiect foarte corect pe care noi il sustinem si, ca presedinte al Camerei Deputatilor, ma voi implica sa fie votat", a declarat Ludovic Orban , duminica.Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca intreaga coalitie de guvernare si-a exprimat un punct de vedere favorabil in privinta proiectului de lege 5G in ansamblul sau."Nu a fost nicio discutie in coalitie privitor la proiectul de lege in ansamblu si evident, coalitia si-a exprimat un punct de vedere favorabil. Nici ministrul Economiei Nasui nu a pledat in acea scrisoare sa nu fie votat proiectul de lege al Guvernului, s-a referit la o procedura care tine de acordul Comisiei Europene, de notificare a CE privitor la proiectul de lege. Din punctul meu de vedere este suficienta o informare, iar trendul european este in aceasta directie", a mai precizat Orban.Vicepremierul Dan Barna a afirmat, vineri, ca "este o sustinere solidara si aliniata a initiativei la nivelul Guvernului, nu este nicio nota disonanta", referindu-se la Legea 5 G. Vicepremierul a precizat ca amanarea care a intervenit in adoptarea legii a fost clarificata, fiind vorba despre o chestiune tehnica.