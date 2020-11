Ludovic Orban: "Suntem pe punctul de a intra in cea mai prolifica perioada de la aderarea noastra in UE". Ce va face Romania cu banii europeni? (P)

"Tara noastra, noi toti romanii vom beneficia de cel mai mare pachet de sprijin financiar pe care l-am avut vreodata la dispozitie. Noi ne angajam sa il folosim integral pentru dezvoltarea Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a realizat o performanta fara precedent in cadrul unor negocieri extrem de dificile reusind sa asigure Romaniei in urmatorii ani un sprijin consistent care va fi un motor de modernizare, un motor de dezvoltare, un motor care sa permita cu adevarat Romaniei sa realizeze saltul in dezvoltare de care are nevoie si sa isi ocupe locul cuvenit intre natiunile dezvoltate", a declarat premierul Orban.Orban a mai adaugat faptul ca pe langa resursele financiare de peste 30 de miliarde din acest plan vom avea la dispozitie peste 46 miliarde de euro pentru coeziune, pentru agricultura, pentru fondul pentru o tranzitie justa. De asemenea vom beneficia si de alte finantari, precizand faptul ca Comisia Europeana a alocat in aceasta saptamana o prima transa de 3 miliarde de euro pentru sustinerea companiilor si angajatilor din domeniile afectate de pandemie. In plus, Romania mai beneficiaza de o alta axa de finantare prin intermediul Fondului de modernizare cu resurse de aproximativ 6 miliarde de euro care sunt destinate investitiilor cresterii capacitatilor de productie a energiei, pe energie regenerabila, in modernizarea capacitatilor de productie in sistem de cogenerare in sustinerea finantarilor in domeniul eficientei energetice. Totodata, premierul a mai mentionat ca beneficiem si de o alta axa de finantare prin intermediului Fondului de modernizare.In acest context, Orban a afirmat ca "nu este indiferent" cine va castiga urmatoarele alegeri."Nu este indiferent cine va castiga aceste alegeri pentru ca efortul de accesare a acestor resurse financiare nu poate fi facut de oricine. Este suficient sa ne uitam la rata de absorbtie de pana in 4 noiembrie ca sa vedem ca cei care au guvernat inaintea noastra, aproape ca parca nu si-au dorit sa foloseasca fondurile europene pentru a schimba in bine viata romanilor", a afirmat Orban.Potrivit acestuia, "efortul de a transforma Romania in bine va trebui sa fie un efort de ansamblu al intregii societati".Premierul a afirmat ca banii care vor veni in Romania vor insemna "o sansa de a trai mai bine pentru fiecare cetatean roman, indiferent daca e vorba de un antreprenor, de un angajat in sectorul public, indiferent ca e vorba de un parinte sau un bunic a carui pensie poate creste numai in baza numarului de angajati si a cresterii salariului mediu in economie"."Suntem pregatiti sa punem in practica un Plan de dezvoltare fara precedent, extrem de ambitios, dar mai ales bine pus la punct care are resursele financiare necesare implementarii. Implementarea va include reforme, modernizarea statului, digitalizarea statului, un efort comun in parteneriate pentru a reusi implementarea unor proiecte complexe. Va garantez ca tot acest efort va merita. In urmatorii ani vom avea parte de o dezvoltare accelerata", a mai declarat Orban.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile, care sunt baza unei tari, iar lipsa de investitii in educatie, sanatate sau infrastructura sunt rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie sa se mai repete."In anii urmatori, tara noastra va implementa un nou model de dezvoltare economica, bazat pe investitii, inovare si competitivitate. Depinde numai de noi sa transformam provocarile actuale in oportunitati si sa identificam cele mai bune solutii la problemele cu care ne confruntam. Toate resursele financiare pe care Romania le are la dispozitie trebuie utilizate inteligent si in beneficiul romanilor. In 2020 am pus deja bazele schimbarii si vom continua aceasta abordare intr-un ritm sustinut in anii urmatori. Doamnelor si domnilor, in urma unor negocieri intense si complicate la o reuniune a Consiliului European din luna iulie, am reusit sa obtin pentru Romania un pachet bugetar de circa 80 de miliarde de euro pentru urmatorii noua ani", a anuntat Klaus Iohannis.Klaus Iohannis a precizat ca prin Planul de Relansare propune investitii in infrastructura de sanatate, cu precadere constructia de spitale noi, investitii suplimentare in infrastructura scolara, fonduri pentru comunitatile locale, regenerare urbana, inclusiv investitii in digitalizarea administrativa, mobilitate inteligenta si regenerare urbana. De asemenea, Romania trebuie sa se conecteze la realitatile zilelor noastre, inclusiv in ceea ce priveste tranzitia climatica si transformarea digitala pentru a stimula cresterea economica si pentru a crea noi locuri de munca bine platite.El a subliniat ca este important ca discutiile pe marginea Planului National de Redresare si Rezilienta, care vor avea loc in perioada urmatoare, sa fie "aplicate, fundamentate si sa depaseasca paradigma populismului electoral, dar si promovarea de interese particulare".Si Primarul general Nicusor Dan a afirmat, joi seara, la lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta, ca este "o uriasa oportunitate", dar ca ea sa devina realitate este nevoie de colaborare, deoarece aceasta mult timp a lipsit. Dan a afirmat ca a colaborat "corect, profesionist" cu Guvernul Orban de la preluarea mandatului si va fi "foarte fericit" ca aceasta colaborare sa continue dupa alegerile parlamentare."Romania are in fata o uriasa oportunitate, ea inseamna efectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale romanilor", a declarat Nicusor Dan."Pentru Bucuresti, orasele din Romania acest PNRR este o uriasa oportunitate. Pentru ca noi, ca societate, sa folosim aceasta oportunitate este nevoie de colaborare, pentru ca multi ani de zile ea a lipsit din societate. Daca vorbesc de Bucuresti sunt fericit ca am avut, in aceasta luna de mandat, am avut o colaborare corecta, directa, rapida, profesionista cu Guvernul Romaniei si voi fi foarte fericit si deschis ca ea sa continue dupa alegerile parlamentare. Pentru ca aceasta uriasa oportunitate sa fie fructificata, Romania are nevoie de un Guvern pragmatic, pro-dezvoltare, pro-bussiness, proeuropean si prin tot ce a facut chiar in pregatirea acestui PNRR si ce propune pentru executarea acestui program sunt convins ca Guvernul Orban va face ca toate aceste proiecte sa devina realitate. Din partea Bucurestiului va asigur de toata colaborarea noastra viitoare pentru tot ce inseamna lucruri bune pentru bucuresteni", a mai afirmat Nicusor Dan.