Ludovic Orban, mesaj pentru premier: Cine are convingerea că poate câştiga nu clamează victoria de dimineaţă până seara

"Cine are convingerea că poate câştiga nu clamează victoria de dimineaţă până seara. Victoria se va obţine pe 25 septembrie şi se va obţine ca urmare a deciziei libere a fiecărui delegat al PNL care va participa la Congres”, a declarat Orban."Stimate colege şi stimaţi colegi, mai este mult până la alegerile din 25 septembrie, aveţi timp să analizaţi, să cumpăniţi pe toate părţile. Mie nu îmi place să declar câştigătorul, văd că unii din echipa competitoare tot anunţă victoria. Ştiţi cum este, cine are convingerea că poate câştiga nu clamează victoria de dimineaţă până seara. Victoria se va obţine pe 25 septembrie şi se va obţine ca urmare a deciziei libere a fiecărui delegat al PNL care va participa la Congres. Sigur că uneori pare aşa, că mă duc la o Conferinţă judeţeană, sala mă aplaudă şi preşedintele filialei după, în concediu, scrie o postare pe Facebook că sprijină echipa Cîţu", a afirmat Ludovic Orban , sâmbătă, în discursul ţinut în faţa delegaţilor la conferinţa de alegeri a filialei judeţene PNL Tulcea.El a subliniat că decizia liderilor de filiale de a susţine un candidat sau altul nu îi determină pe ceilalţi delegaţi să îşi schimbe opţiunea "de pe o zi pe alta”."Să nu îşi imagineze cineva că dacă preşedintele a scris o postare pe Facebook că se duce în echipa Cîţu, baza partidului, primarii, consilierii judeţeni, îşi schimbă părerea de pe o zi pe alta. Eu am încredere în fiecare membru al PNL, aveţi destinul PNL în mâna dumneavoastră pe 25 septembrie.Gândiţi cu mintea dumneavoastră, analizaţi cu propriul discernământ şi luaţi acea decizie pe care o consideraţi cea mai bună pentru PNL. Vă felicit pentru toate rezultatele obţinute şi vă garantez că rămân alături de dumneavoastră în toate bătăliile şi dacă mergeţi pe mâna mea, garantez unitatea PNL şi capacitatea PNL de a câştiga toate bătăliile electorale din 2024”, a adăugat Orban.La alegerile interne din PNL Tulcea a fost prezent şi primul ministru Florin Cîţu