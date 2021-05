Liderul PNL Ludovic Orban anunta "o revolutie" in domeniul energiei si investitii masive in acest "domeniu vital"

"Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a 'green deal - ului', a noii politici europene, in urmatoarea perioada va trebui sa facem investitii masive in producerea de noi capacitati de energie si dezvoltarea de astfel de capacitati de energie care sa fie prietenoase cu mediul si care sa permita producerea energiei cu cele mai moderne tehnologii, cele mai mari randamente, astfel incat sa asiguram competitivitate economiei romanesti. Competitivitatea depinde in mare masura de modul in care este produsa energia , de preturile pentru energie electrica, iar tinand cont de consecintele anticipate pe termen mediu si lung ale politicii verzi de la nivel european, evident ca noi va trebui sa crestem capacitatile de productie semnificativ si cred ca trebuie sa investim major din toate resursele posibile", a afirmat Ludovic Orban Presedintele PNL a amintit ca in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta este alocata suma de aproximativ 1,5 miliarde de euro in domeniul energiei si ca exista un fond de modernizare care va fi utilizat pentru sustinerea de investitii in acest domeniu.El a mentionat, totodata, ca recent Camera Deputatilor a adoptat acordul nuclear semnat cu partenerul strategic SUA si si-a manifestat speranta ca si Senatul va adopta in cel mai scurt timp acest acord , in vederea constructiei reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, investitie pe care o considera "vitala"."Ca tot suntem la Constanta, sunt convins ca Ministerul Energiei si Guvernul sunt implicate pentru a gasi cele mai bune solutii astfel incat sa putem sa incepem cat mai rapid exploatarea gazelor naturale de la Marea Neagra, pentru a putea utiliza aceste resurse pentru dezvoltarea economica a Romaniei", a mai spus Ludovic Orban.Presedintele Camerei Deputatilor a participat alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu , la lansarea lucrarilor de constructie a unei centrale de producere energie electrica in cogenerare, pe platforma Midia din judetul Constanta. El a subliniat ca aceasta investitie este una importanta atat la nivel national, cat si pentru locuitorii din Navodari.