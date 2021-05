Ludovic Orban: Este bine pana la urma ca avem un buget la Capitala. Rectificari se pot face VIDEO

"Noi am sustinut proiectul de buget care a fost initiat de primarul general Nicusor Dan , care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convenit acum. Dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles. In executia bugetara se va vedea ca pot sa fie necesitati de rectificare bugetara si oricand Consiliul General si primarul general vor considera necesara o rectificare bugetara, va putea sa faca aceasta rectificare bugetara. Dar, este bine pana la urma ca avem un buget la Capitala si practic toate obiectivele importante care primarul general urmareste sa le puna in practica au in momentul de fata sansa de a fi realizate", a declarat Orban Proiectul privind bugetul Bucurestiului pe acest an a fost adoptat, vineri, de Consiliul General al Capitalei, cu 34 de voturi "pentru", cinci "impotriva" si 15 abtineri. In cadrul sedintei au prezentat amendamente primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, grupul PSD si grupul USR PLUS , insa doar propunerile edilului general au intrunit sustinerea majoritatii.In debutul sedintei, Nicusor Dan a declarat ca bugetul este unul de "deschidere catre investitii" asteptate de bucuresteni, in domenii precum termoficarea si infrastructura."Este vorba despre investitii in termoficare - alocam bani pentru investitii in termoficare, este vorba despre investitii in infrastructura - terminam Prelungirea Ghencea, pasajul Doamna Ghica, parcarea de la Pantelimon, facem semaforizare inteligenta in ritm alert si deschidem acele restante care au ramas pe mediu: registrul spatiilor verzi si un nou plan de calitate a aerului, pentru a putea sa adresam frontal problemele de mediu pe care le avem. Pe scurt, este un buget al curateniei, care deschide calea acelor investitii serioase care sa rezolve problemele importante ale vietii bucurestenilor", a spus Nicusor Dan.El a mentionat ca elaborarea bugetului, inceputa inca din luna ianuarie, a fost un "demers dificil" din cauza situatiei financiare "extrem de dificile", deoarece Primaria Capitalei "nu a fost pusa pe niste baze economice" timp de ani de zile."Este un buget al curateniei, din care scoatem cheltuielile inutile, un buget al responsabilitatii, pentru ca vrem sa recastigam increderea partenerilor nostri. Nu poti face mari lucrari de investitii cand tu nu platesti oameni care ti-au facut lucrari inca din primavara anului 2019. Deci, este un mesaj de seriozitate catre intreg mediul de afaceri si financiar: Primaria Capitalei se va tine de cuvant din acest moment, va plati tot ce a consumat si va plati in termen", a sustinut edilul general.Viceprimarul USR PLUS Horia Tomescu a afirmat, vineri, ca varianta rezultata in urma discutiilor din ultima saptamana dintre reprezentantii formatiunii sale si cei ai PNL este "cu 1 miliard mai aproape de realitate"."In urma discutiei pe care am avut-o aseara cu primarul general si cu partenerii de coalitie, copresedintii USR PLUS Bucuresti vor propune Biroului Municipal USR PLUS Bucuresti aprobarea de catre consilierii USR PLUS a noului proiect de buget, in baza urmatoarelor argumente: 1. Varianta de buget rezultata in urma ultimelor discutii este mai aproape de realitate: cu 1 miliard mai aproape de realitate; 2. Este nevoie de un buget aprobat cat mai repede, pentru a putea primi transferurile pentru luna mai de la bugetul de stat; 3. Aprobarea acestui buget, in aceasta forma, este doar depasirea unui punct mort", arata viceprimarul, intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, primarul general si partidele care formeaza majoritatea in Consiliul General trebuie sa identifice solutii si sa urmeze un plan de "masuri concrete de echilibrare in mod real" a bugetului."Mai clar: trebuie sa identifice surse de venituri reale sau sa ajusteze cheltuielile, prioritizand ceea ce este esential pentru bucuresteni si pentru dezvoltarea orasului. USR PLUS sustine eliminarea risipei in cadrul companiilor municipale, a subordonatelor si limitarea cheltuielilor de functionare ale Primariei Generale. Consider ca am facut un pas important catre dialog si transparenta, insa aceasta abordare trebuie sa continue dupa votarea bugetului, asa cum si primarul general si partenerii de coalitie si-au asumat in cadrul discutiei cu noi", adauga sursa citata.Tomescu subliniaza ca bugetul in varianta actuala "nu este inca unul realist" si isi exprima increderea ca prin rectificari bugetare succesive proiectia bugetara va fi adusa cat mai aproape de realitate."Pe termen mediu si lung, este evident ca nu putem continua asa. 'Reteta Firea' a adus orasul in faliment. Aprobarea acestui buget nu face decat sa castige timp, timp pe care coalitia de la Bucuresti trebuie sa il foloseasca pentru reforme reale si accelerate", arata viceprimarul.El a apreciat ca actuala coalitie care ii ofera primarului Nicusor Dan majoritatea in Consiliul General "nu functioneaza asa cum ar trebui", iar angajamentele luate inainte de alegeri nu au fost respectate."Saptamana viitoare vor avea loc intalniri pentru a reaseza colaborarea de care avem nevoie pentru a ne indeplini angajamentele asumate in fata bucurestenilor acum sapte luni. Fiecare ales in parte - si, de altfel, intreaga administratie locala - are datoria fata de bucuresteni sa priveasca adevarul in fata si sa inceapa imediat reformele de care orasul are nevoie. Suntem aici pentru a pune umarul, construind pe adevar, cu responsabilitate, pentru oameni", a conchis viceprimarul Horia Tomescu.