Orban, despre depasirea crizei in coalitia de guvernare: "Am ajuns la o intelegere in coalitie care sper sa functioneze, sa stea in picioare"

"Ma bucur ca am depasit saptamana trecuta care a fost una mai tensionata. Pana la urma am ajuns la o intelegere care sper sa functioneze, sa stea in picioare. Sunt convins ca lucrurile vor merge mai bine. Chiar discut foarte des cu premierul. Este normal pentru ca e un Guvern de coalitie. Sunt convins ca performanta Guvernului va creste pe masura ce lucrurile se aseaza", a afirmat Ludovic Orban vineri intr-o conferinta de presa la sediul Prefecturii Dolj.Joi, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca "coalitia lucreaza in conditii extrem de grele", avand in vedere pandemia care a complicat toate procedurile. IN acest context, presedintele considera ca coalitia si Guvernul Citu fac fata bine acestei perioade."Coalitia lucreaza in conditii extrem de grele. Nu am avut o astfel de criza pandemica de mai bine de 100 de ani si trebuie sa fim constienti de profunzimea acestei crize, care complica toate procedurile administrative.Dupa parerea mea, Coalitia si Guvernul Citu fac fata bine aceste perioade, au avut grija ca economia Romaniei sa nu se prabuseasca, au avut grija sa avem suficiente locuri in spitale pentru ca cei bolnavi sa fie tratati, au avut grija sa avem buget pentru anul acesta si toate lucrurile acestea trebuie apreciate la justa lor valoare. In paralel, s-a reusit sa se lucreze pe PNRR, care va fi updatat, si care, cu siguranta, va aduce un plus semnificativ pe zona de investitii si reforme. Deci evaluarea mea, sub linie, este una pozitiva", a declarat, joi, presedintele Iohannis.