Ludovic Orban, dupa revocarea lui Voiculescu: "Pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie"

"Pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie si aceasta decizie a premierului este una care nu are nicio legatura cu decizia noastra politica ferma de a mentine actuala coalitie de guvernare. E strict o decizie care urmareste ca la Ministerul Sanatatii, evident, tot USR -PLUS sa desemneze un ministru care sa gestioneze cu responsabilitate domeniul si care sa aiba capacitatea de a lupta eficient pentru cresterea calitatii actului medical si pentru batalia impotriva pandemiei", a declarat Orban.Presedintele PNL a exprimat sustinerea fata de Florin Citu in acest demers."As vrea sa precizez ca in ceea ce ne priveste pe noi, il sustinem in acest demers pe domnul premier si consideram ca e mai importanta pentru Romania buna guvernare, decat persoana unui ministru si atunci cand e necesara schimbarea unui ministru premierul are deplina capacitate de a propune astfel de decizii", a adaugat liderul PNL.