Ce crede Ludovic Orban despre Legile justitiei: "Pot fi modificate, daca exista acord in coalitie"

Despre numirea procurorilor sefi

"Am avut un consens pe Camera Deputatilor. Legile justitiei - se lucreaza . Si astazi stiu ca este prevazuta o intalnire. Ce am stabilit in coalitie este ca ei sa parcurga toate articolele din lege si sa stabileasca clar pe ce ne intelegem. E un grup de lucru format cu reprezentanti din partea formatiunilor, sa stabileasca clar pe ce se inteleg si, daca exista puncte unde exista opinii diferite, aceste puncte cu opinii diferite, care deja sunt trei sau patru din ceea ce deja stiu ca se intampla la activitatea grupului de lucru, le vom aduce in coalitie si vom hotari care este punctul de vedere sustinut de coalitie", a declarat Orban la Parlament.Intrebat daca este posibil ca, pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, Legile justitie sa fie modificate , liderul liberal a aratat ca este necesara o intelegere in coalitie."Eu zic ca este posibil, evident, daca ne vom intelege, ca nu putem sa inaintam proiectele de lege daca nu ajungem la un acord in coalitie, pentru ca avem nevoie de majoritate in Parlament. Si aceasta majoritate nu poate sa existe decat daca ne intelegem in coalitie".In ceea ce priveste modul de numire a procurorilor sefi, liderul PNL a precizat ca subiectul "este in discutie". "As prefera sa nu fac declaratii pe tema activitatii si lucrului, prefer sa dam vesti bune ca ne-am inteles", a adaugat Orban.