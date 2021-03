Ludovic Orban, despre raportul MCV: "Suntem convinsi ca Romania poate sa iasa de sub Mecanismul de Cooperare si Verificare"

"Suntem convinsi ca in curand Romania poate sa iasa de sub Mecanismul de Cooperare si Verificare, evident facand pasi inainte pe baza recomandarilor Comisiei Europene", a mai spus liderul PNL "Vom avea o videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei Europene responsabil de valori si transparenta. La aceasta videoconferinta vor participa reprezentanti ai Parlamentului, conducerea celor doua Camere si comisiile juridice, comisiile de afaceri europene, reprezentanti pentru a discuta raportul pe 2020 privind evolutia statului de drept si evident de a creiona perspectivele referitoare la evolutia statului de drept in Romania care, din punctul nostru de vedere, sunt foarte bune", a declarat Ludovic Orban , miercuri la Parlament."Pentru coalitia de guvernare statul de drept , independenta justitiei, egalitatea in fata legii reprezinta o prioritate pentru Guvernul format de coalitia de guvernare. Suntem convinsi ca in curand Romania poate sa iasa de sub Mecanismul de Cooperare si Verificare, evident facand pasi inainte pe baza recomandarilor Comisiei Europene", a completat Orban.Intrebat daca Romania poate scapa anul acest de MCV, presedintele Camerei Deputatilor a raspuns: "Nu imi place sa dau termene"."Important pentru noi este sa facem pasii inainte necesari, cum sunt desfiintarea Sectiei speciale, imbunatatirea legislatiei in domeniul penal - codurile penale, imbunatatirea legislatiei celor trei legi ale Justitiei, lucruri care sunt extrem de importante pentru coalitia de guvernare si pe care le vom realiza", a adaugat Orban.