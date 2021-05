Ludovic Orban compara situatia lui Dan Barna cu cea in care se afla "baronul" Costel Alexe. "Nu inseamna ca ar fi savarsit vreo infractiune"

Orban considera ca "nu e cazul sa vorbim de mai mult decat de ceea ce s-a intamplat" si subliniaza ca "daca DNA dispune masuri ca inceperea urmaririi penale sau trimiterea in judecata, evident ca urmeaza fiecare sa ia deciziile legate de acest subiect""Hai sa clarificam, ca sa vedeti ca sunt un om obiectiv. Stiti ca am avut in partid problema fostului ministru Costel Alexe , pe care mi s-a cerut in repetate randuri sa il suspend din partid. Domnul Costel Alexe nu a avut calitatea de inculpat pana la decizia de suspendare. Deci a avut doar calitatea de suspect. Daca nu incepe urmarirea penala - desi, conform statutului, in mod normal trebuie sa fie trimis in judecata ca sa se poata dispune o masura - in mod evident, nu se pot dispune astfel de masuri. Acolo despre ce e vorba? Este vorba de faptul ca o institutie a statului care functioneaza intr-un cadru european, respectiv Departamentul de Lupta Antifrauda, a trimis niste documente la DNA. Asta nu inseamna ca Dan Barna ar fi savarsit vreo infractiune, asta nu inseamna ca are un dosar penal. Sunt trimise niste documente pe baza informatiilor transmise de presa. Eu, personal, nu cunosc si nu am niciun fel de informatii despre acest subiect si mi se pare normal sa fie asa, sa nu am informatii despre acest subiect. Sunt transmise niste documente. Acum ele probabil vor fi date unui procuror care va studia aceste documente si va dispune. Nu cred ca e cazul sa vorbim de mai mult decat de ceea ce s-a intamplat si anume ca s-au transmis niste documente legate de derularea unor proiecte pe fonduri europene de la DLAF la DNA. Daca DNA dispune masuri ca inceperea urmaririi penale sau trimiterea in judecata evident ca urmeaza fiecare sa ia deciziile legate de acest subiect", a afirmat presedintele PNL Ludovic Orban sambata dupa amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Consiliului Judetean Salaj.Vicepremierul Dan Barna a facut din nou precizari, miercuri, cu privire la notele de constatate intocmite de catre DLAF care l-ar viza si a precizat ca a solicitat oficial sa fie informat cu privire la acestea, insa i s-a raspuns ca va fi informat "in termenul legal".Barna afirma ca, din media, a primit cateva bucati din nota de constatare care l-ar viza si, potrivit acestor documente, i se reproseaza ca intr-unul dintre proiectele europene, trei dintre formularele pentru recrutarea beneficiarulor nu au fost completate fata in fata.Vicepremierul sustine ca nu exista niciun fel de suspiciune de abuz in serviciu in ceea ce-l priveste."Sunt coordonatorul campaniei nationale Fara penali. Nu trebuie sa aveti nicio indoiala ca, in situatia in care vorbim de o urmarire penala demarata impotriva mea, nu voi ezita nicio clipa sa fac ceea ce e de facut", a adaugat Barna.