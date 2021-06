Ludovic Orban anunta cand o sa creasca alocatiile copiilor. "Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform legii"

"Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform legii. Am stabilit sa creasca alocatiile. Urmatoarea crestere va fi la 1 ianuarie 2022, asa cum este amendamentul la Legea de adoptare a OUG, care a trecut de Senat si este in dezbatare la Camera Deputatilor", a declarat, luni, seara, Ludovic Orban , dupa sedinta coalitiei.Acesta a precizat ca s-a discutat si despre posibilitatea ca aceasta deczie sa fie atacata la CCR : "Am discutat si despre aceasta eventualitate. In cazul in care va fi atacata, Guvernul trebuie sa fie pregatit sa emita OUG".Orban a precizat ca vor exista in cntinuare cinci transe de crestere a alocatiilor. Prima transa va fi la 1 ianuarie 2022, urmand sa se decida, in functie de resursele bugetare, cand va fi ultima transa."Dar vor creste alocatiile", a mai declarat Orban.Fostul premier Mihai Tudose a criticat, luni, la Antena 3, faptul ca guvernantii nu au dublat alocatia de stat pentru copii asa cum a votat Parlamentul."Anul trecut, cand era Orban premier, spunea foarte senin ca e o lege care ne obliga sa marim pensiile, dar nu o aplica. Am spus ca atunci a disparut statul. Pai cum sa spui tu ca premier ca nu aplici legea. Atunci putem face toti ce vrem. Turcan a spus, la fel de grav, ca alocatiile trebuiau marite dar nu au fost prinsi banii in buget. Era o lege care trebuia respectata, trebuia bugetata suma acolo. Mi se pare un autodenunt si exista si partea de penalitate a legii, sunt organisme indreptattie sa stabileasca incadrarea. Nu poti sa spui ca e o lege pe care eu Guvern nu o respect. Eu fac legi la Guvern si Parlament, sunt izvor de drept, dar respect doar ce-mi convine?", a spus Mihai Tudose.