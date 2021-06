Ludovic Orban: Nu am foarte multe economii, nu fac investitii. Mi-ar fi placut sa joc pe bursa, dar nu am avut timp

"Nu am foarte multe economii, nu fac investitii. Am o asigurare, tipul de asigurare care atunci cand ajungi la pensie primesti niste bani. In rest, in casa, masina familiei e o masina achizitionata in 2007 sau in 2008, (...) nu prea am facut investitii. Mi-ar fi placut sa joc pe bursa, dar nu am avut nici timpul", a declarat Ludovic Orban , intrebat joi la Parlament ce investitii face din economiile personale pe care le-a strans de-a lungul vremii.Chestionat cand a fost ultima oara in vacanta, Ludovic Orban a raspuns: "Vacanta mea in 2017 cu familia a fost de 2 zile, vacanta din 2018 de trei zile jumatate. E adevarat, am fost cu familia de revelion in 2020-2021 si am stat trei zile la Sinaia"."Pentru anul acesta va fi complicat cu vacanta, pentru ca avem calendarul de alegeri locale si judetene, iar dupa finalizarea, pe 10 august, a conferintelor judetene incepe campania de prezentare a motiunilor in filiale. E putin probabil sa beneficiez de vreo vacanta", a completat liderul PNL.