Ludovic Orban, dupa ce motiunea nu s-a votat: Nici daca erau prezenti toti parlamentarii PSD nu s-ar fi implinit numarul necesar

Principalele declaratii ale lui Ludovic Orban:"Este o motiune de cenzura in afara cadrului constitutional. In 30 de ani nimeni nu a mai depus o motiune de cenzura in vacanta parlamentara. E o motiune de cenzura depusa intr-o sesiune extraordinara, a fost citita in alta sesiune extraordinara, s-a incercat dezbaterea si votarea in sesiunea extraordinara. Sigur ca urmeaza sa se pronunte CCR , Guvernul a sesizat CCR si asteptam pronuntarea", a declarat Ludovic Orban.In plus, Premierul a adaugat ca situatia este benefica pentru Romania si a mentionat cateva dintre planurile pe care le are Guvernul."Consideram ca ceea ce s-a intamplat astazi este extrem de benefic pentru Romania, Guvernul trebuie sa faca fata unor provocari imediate. Avem o serie de masuri care trebuie implementate, acordarea granturilor catre intreprinderile mici si mijlocii, grantul acrodat pentru investitii sau capital de lucru, pentru domeniile care au fost afectate de restrictii in perioada starii de urgenta si de alerta. Din 1 septembrie intra in vigoare programul de sustinere a companiilor si angajatilor, programul flexibil de munca. Comisia Europeana a aprobat 4 miliarde 99 de milioane dedicate acestor tip de masuri active catre Romania. Avem de pregatit inceperea scolii, organizarea alegerilor", a mai spus Orban.Orban le-a multumit parlamentarilor si a declarat ca prezenta tuturor membrilor PSD nu ar fi schimbat nimic."Vreau sa le multumesc parlamentarilor care au inteles ca Romania are nevoie de Guvern. Si daca erau prezenti toti parlamentarii PSD nu s-ar fi implinit numarul de membri necesari pentru vot. Aici a existat o majoritate care ne-a sprijinit, care a inteles ca aceasta potiune de ceanura risca sa arunce Romania in haos. Nu poti sa depui motiune de cenzura cand ti se nazare".