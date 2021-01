Cum se impart in coalitie functiile de prefecti si subprefecti. Ludovic Orban: "Ponderea PNL este in cadrul coalitiei de 54,8 %"

Presedintele PNL, Ludovic Orban , anunta ca PNL va propune prefecti in 23 de judete, USR-PLUS va face propuneri pentru 14 prefecti, in timp ce UDMR va avea 5 reprezentanti ai Guvernului in teritoriu. Functiile de subprefect vor fi impartite, la fel ca si cele de prefect , in functie de voturile primite de fiecare dintre fortele politice din coalitia de guvernare, respectiv: PNL va avea 47 de subprefecti, USR-PLUS va numi 28 de subprefecti, iar UDMR - 10."In discutia care am avut-o cu presedintii din cadrul coalitiei, punctul de vedere aproape comun, care deja e in curs de implementare printr-o reglementare este acela ca prefectii sunt reprezentantii Guvernului. Daca sunt reprezentantii Guvernului, nu trebuie sa fie inalti functionari publici, pentru ca atata timp cat sunt reprezentantii Guvernului, Guvernul ii numeste fara sa aiba niste constrangeri", a afirmat presedintele PNL luni seara, la B1 Tv.El a precizat ca la inceputul negocierilor, PNL, USR-PLUS si UDMR au stabilit un principiu, "care este un principiu corect care este aplicat in toate guvernarile de coalitie", si anume cel al reprezentarii fiecarui partid in functiile publice in functie de voturile primite de la cetateni."Ponderea PNL este in cadrul coalitiei de 54,8 %, ceva de gestul asta, ponderea USR-PLUS e in jur de 33 si ponderea UDMR in jur de 12 virgula ceva la suta. Asta e o pondere care este conforma cu voturile exprimate de cetateni si practic girarea functiilor publice de reprezentantii fortelor politice din coalitie se face pe baza votului dat de cetateni. Nu au existat dispute. Sigur, au fost discutii pe ce pozitii. (...) Este prima discutie care am avut-o, legata de prefecti, astazi. In principiu, e o repartizare conform ponderii, Partidul National Liberal are 23 de prefecti, nominalizeaza pentru 23 de prefecti, USR-PLUS pentru 14 prefecti, UDMR pentru 5 prefecti. In privinta subprefectilor, noi nominalizam pentru 47, USR-PLUS - 28, UDMR - 10. S-a discutat o aplicare a ponderilor si au inceput discutiile legate de stabilirea unor criterii astfel incat sa fie o distribuie cat mai justa a prefectilor", a adaugat Ludovic Orban.El a spus ca, indiferent de partidul din care fac parte, prefectii si subprefectii nu pot iesi "din cadrul guvernamental"."Din punctul meu de vedere, nu e asa, un capat de tara, pentru ca, pana la urma, orice prefect, din orice partid este, trebuie sa aplice politica, programul de guvernare in judetul respectiv. El nu poate sa iasa din cadrul guvernamental, nu poate sa faca altceva decat s-a angajat Guvernul sa faca", a mentionat presedintele PNL.Citeste si: