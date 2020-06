Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan in candidatura la Primaria Capitalei

Ziare.

"Nicusor Dan are capacitatea de a castiga Primaria Capitalei si, ceea ce ma intereseaza pe mine, cunoaste problemele Bucurestiului si are solutiile pentru a rezolva problemele bucurestenilor", a spus, luni, Ludovic Orban Premierul a mai aratat ca punctul de vedere al PNL este vital pentru Bucuresti sa se produca o schimbare profunda."Toate speculatiile care apar pe surse sunt, de fapt, lansate de cei carora a inceput sa le fuga pamantul de sub picioare dupa decizia pe care am luat-o de a-l sprijini pe Nicusor Dan", a mai precizat Ludovic Orban.