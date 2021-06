Ludovic Orban, la vernisajul expozitiei dedicate lui I.C.Bratianu: "E un privilegiu ca istoria PNL incepe cu acest nume"

Orban a participat, alaturi de mai multi deputati liberali, la vernisajul expozitiei dedicate lui Ion C. Bratianu, la Camera Deputatilor."Aniversarea a doua secole de la nasterea lui Ion C. Bratianu, titan al istoriei moderne a Romaniei, este un moment menit sa ne inspire si sa ne indemne la a-i urma exemplul. Aceasta aniversare apartine Romaniei intregi, la a carei fondare ca stat Ion C. Bratianu si-a adus o contributie decisiva. Intreaga sa existenta a fost dedicata servirii tarii. De la 17 ani, cand a intrat in armata valaha, pana in ultimii ani ai vietii, el a participat si si-a pus amprenta pe toate marile evenimente ale constructiei statului modern roman din secolul al 19 - lea", a spus Orban.El a adaugat ca Ion C. Bratianu a trebuit de multe ori sa faca sacrifici personale, sa puna interesele si nevoile tarii inaintea intereselor familiei sau inaintea intereselor personale si niciodata nu a dat inapoi din fata niciunei dificultati in toate momentele decisive ale politicii nationale."Ca liberal, simt ca este un adevarat privilegiu si o constanta chemare la datorie faptul ca istoria PNL incepe cu un astfel de nume urias si cu un om de stat caruia ii datoram cu totii atat de mult.Inconjurati de imaginile care ne aduc aproape figura lui energica, de documentele care marturisesc atat de multe despre tenacitatea si enormul efort de vointa pe care le-a mobilizat in intreaga sa viata in slujba tarii, sa ne amintim profesiunea de credinta pe care Ion C. Bratianu i-o marturisea candva fiului sau Ionel (...) - lucreaza cu capul in imprejurarile zilnice, dar lucreaza cu inima in imprejurarile mari, daca nu vrei sa gresesti", a afirmat Orban.