Ludovic Orban, laude pentru cei care-l pazesc. Ce mesaj a transmis presedintele Camerei Deputatilor de ziua SPP

"Astazi, de Ziua Serviciului de Protectie si Paza, transmit "La Multi Ani" tuturor ofiterilor si subofiterilor din cadrul acestei institutii esentiale de securitate, care da dovada, zi de zi, de profesionalism si dedicare. SPP a reprezentat cu onoare, de-a lungul timpului, imaginea Romaniei, prin profesionistii care s-au aflat alaturi de demnitarii romani, dar si de cei straini care viziteaza Romania, precum si prin activitatea pe care o desfasoara in organizatii internationale si misiuni externe. Serviciul de Protectie si Paza este unul dintre pilonii securitatii nationale, consacrandu-se drept o institutie fundamentala, care asigura impecabil securitatea obiectivelor de importanta nationala si a demnitarilor in plan intern si extern", a scris Orban pe Facebook El a aratat ca ofiterii si subofiterii SPP sunt la inaltimea unor standarde de elita, indeplinindu-si cu succes atributiile de securitate."Profesionistii SPP au devenit exemplari, de-a lungul timpului, pentru misiunile pe care le-au executat in afara tarii, fiind apreciati la superlative toate structurile similare din alte state. Ofiterii si subofiterii SPP sunt la inaltimea unor standarde de elita, pe care chiar ei le-au impus in domeniu drept repere obligatorii de urmat! La acest moment aniversar, felicit Serviciul de Protectie si Paza pentru activitatea desfasurata in slujba statului roman si pentru profesionalismul desavarsit pe care il probeaza permanent, indeplinindu-si cu succes atributiile de securitate", a adaugat Ludovic Orban