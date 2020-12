Ludovic Orban, mesaj inainte de alegeri: In urma cu 4 ani PSD a castigat alegerile si a reusit sa captureze Romania. E extrem de important sa veniti la vot (P)

"6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta, avem sansa ca in 6 decembrie sa reusim sa dam Romaniei o majoritate parlamentara responsabila si un Guvern capabil sa implementeze Planul national de dezvoltare. Destinul Romaniei sta in mainile fiecaruia dintre noi, avem puterea si trebuie doar sa o folosim", a declarat Ludovic Orban, intr-o declaratie de presa sustinuta joi la sediul partidului.Orban a punctat ca procesul de votare nu pune in pericol sanatatea oamenilor, Guvernul luand toate masurile necesare."Fiecare dintre dumneavoastra ganditi-va ca este extrem de important sa veniti la vot, sa va exercitati acest drept fundamental. Chiar daca multi au incercat sa va sperie, sa va spuna sa nu veniti la vot, eu va garantez ca exercitarea dreptului la vot se va face in cele mai sigure conditii de protejare a sanatatii. Nimeni dintre cei care vor veni la vot nu va avea sanatatea pusa in pericol, pentru ca am luat masuri de protectie stricte pe care le vom aplica si oricine isi exercita dreptul de vot va fi protejat de riscul de infectare", a completat premierul.Acesta a amintit ca, in urma cu patru ani, pe fondul neprezentarii unui numar mare de votanti, PSD a castigat alegerile parlamentare si a "capturat" Romania."In urma cu patru ani, multi dintre noi au crezut ca nu este important sa vina la vot. Profitand de acesta neatentie, PSD a castigat alegerile si aproape ca a reusit sa captureze Romania. Trei ani de zile, presedintele Iohannis, alaturi de PNL, de fortele democratice din Romania, de societatea civila, de toti cetatenii care vor binele acestei natiuni, au trebuit sa lupte pentru a impiedica capturarea statului roman, pentru a impiedica scoaterea Romaniei din zona Euro-Atlantica, pentru a impiedica afectarea grava a justitiei si pentru a impiedica insasi afectarea democratiei.Dupa trei ani de zile am reusit sa punem punct guvernarii PSD, care a reusit sa faca rau Romaniei si romanilor. Ne-am asumat raspunderea guvernarii si, desi, in momentul in care am reusit sa obtinem votul de investitura nimeni nu se astepta asupra a ceea ce a venit, a trebuit sa facem fata unor provocari extrem de grele provocate de pandemie, de criza economica si de seceta.Am cautat sa gasim solutii pentru a rezolva toate problemele care au aparut in aceasta situatie dificila. Am fost alaturi de companii, angajati si persoanele vulnerabile. Timp de 1 an de zile a trebuit sa luam decizii pentru a apara sanatatea romanilor, dar si economia", a spus Ludovic Orban.De asemenea, potrivit liderului PNL, votul la alegerile parlamentare de duminica reprezinta "o investitie in sansa Romaniei de dezvoltare"."Fiecare vot pe care il veti acorda PNL va insemna o garantie pentru mersul Romaniei pe directia corecta, o garantie pentru realizarea unui plan ambitios care are cu adevarat posibilitatea sa ridice Romania. Dragi romani, alegerile din 6 decembrie sunt si despre Romania si cum va arata Romania, sunt alegeri care vor defini drumul Romaniei in urmatorii ani, alegerile din 6 decembrie sunt si despre bun simt si despre omenie si despre solidaritate si despre responsabilitate. Alegerile din 6 decembrie sunt si despre onestitate, corectitudine, competenta si capacitate de realizare a angajamentelor electorale. Am castigat ultimele trei alegeri - pentru Parlamentul European, prezidentiale si locale. Alegerile parlamentare sunt in schimb alegerile decisive in care toti romanii care au avut incredere in noi, in presedintele Klaus Iohannis, in capacitatea noastra de a pune Romania in primul rand trebuie sa vina la vot si sa voteze cu aceia care au aratat ca sunt capabili sa dezvolte Romania, sa aduca imbunatatiri in viata fiecaruia dintre romani. Dragi romani pe 6 decembrie decideti viitorul Romaniei! Pe 6 decembrie votati pentru a asigura dezvoltarea Romaniei, iar din 7 decembrie va astept sa dezvoltam impreuna Romania", a afirmat Ludovic Orban.