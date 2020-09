Ludovic Orban: "Nu avem avizul Consiliului Legislativ pe proiectul privind prelungirea starii de alerta"

"Proiectul privind prelungirea starii de alerta a fost elaborat si trimis la Secretariatul General al Guvernului", a afirmat un secretar de stat la sedinta de joi a Executivului.La randul sau, premierul a precizat ca, in cazul in care nu exista pana acum avizul Consiliului Lgislativ, trebuie amanata adoptarea proiectului de hotarare privind prelungirea starii de alerta pana luni."Deci nu avem inca avizul Consiliului Legislativ. Daca nu il avem ca sa il adoptam azi, asta inseamna ca luni trebuie sa facem CNSU si sedinta de Guvern astfel incat sa adoptam prelungirea starea de urgenta. Solicitati Consiliului Legislativ sa dea cat mai repede avizul. Sunt prevederi legate de ziua votului care trebuie introduse in ziua votului si mai sunt cateva masuri de relaxare in anumite domenii". Nelu Tataru a anuntat, joi la Pitesti, ca propunerea Ministerului Sanatatii este ca starea de alerta sa fie prelungita cu inca o luna."Dupa cum vedem si evolutia, suntem pe un platou. Propunerea Ministerului Sanatatii este de prelungire a starii de alerta", a spus Nelu Tataru intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Pitesti.Ministrul Sanatatii a adaugat ca propunerea este ca prelungirea stari de alerta sa fie cu alte 30 de zile.Guvernul a prelungit, printr-o hotarare in sedinta din 16 august, starea de alerta pentru inca o luna.