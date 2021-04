Ludovic Orban, despre Planul National de Redresare si Rezilienta: "Il vom imbunatati astfel incat sa fie aprobat cat mai repede" VIDEO

"Sigur ca avem primele observatii de la nivelul Comisiei Europene. In functie de aceasta prima parte a discutiilor vom discuta chiar astazi, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis . Vom adapta PNRR si il vom imbunatati astfel incat sa fie aprobat cat mai repede.Nu impartasesc modul in care a fost transmis in opinia publica. Toate PNRR normal ca au fost confruntate cu observatii, puncta de vedere, sunt anumite lucruri pe care comisia considera ca trebuiau sa fie pregatite mai serios. El este un document supus imbunatatirii si urmeaza sa dezbatem la nivelul coalitiei imbunatatirea acestui plan", a declarat Ludovic Orban In plus, liderul PNL a transmis ca va solicita implicarea primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali in campania de vaccinare, in special in mediul rural."In ceea ce priveste campania de vaccinare, am luat o decizie. Solicitam implicarea primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali in campania de convingere a cetatenilor romani sa se vaccineze, sa foloseasca ocaziile, cum ar fi centrele de vaccinare mobile, care sa fie evenimente anuntate", a mai spus Ludovic Orban.