Ludovic Orban, despre filialele care ii sunt alaturi la alegerile interne: "Sunt foarte multe. Eu nu sunt genul de om care sa fac poze ca sa-mi arat sprijinul" VIDEO

De altfel, Orban a afirmat joi ca acestia nu au avut mandatul organizatiilor pe care le conduc.Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa la Arad, cate filiale are de partea sa, Ludovic Orban a raspuns, razand: "foarte multe" "Foarte multe. Foarte multe, dar sa stiti ca la Congres nu trebuie numarate numai filialele, la Congres trebuie vorbit cu fiecare delegat in parte. La Congres vor participa cinci mii de delegati si felul meu de a face campanie evident, este acela de a avea o relatie cat mai buna cu liderii filialelor, cu reprezentantii PNL din administratia locala si din administratia centrala, dar felul meu de a face campanie este sa fac campanie la fiecare membru al PNL si, in momentul in care vom sti delegatii, catre fiecare delegat.Oricum, mai e o perioada lunga pana in 25 septembrie, voi participa la toate conferintele judetene la care imi va permite calendarul sa particip, de asemenea voi participa la Colegiile Directoare Judetene in care se va lua decizia de sustinere, pentru ca, trebuie sa stiti, statutar, o filiala decide ce motiune sprijina - poate sa sprijine o motiune sau ambele motiuni, poate sa nu sprijine nicio motiune, este decizia Colegiului Director Judetean", a afirmat Ludovic Orban duminica.Acesta a explicat ca dupa finalizarea, in 10 august, a conferintelor judetene de alegeri, au loc reuniunile Colegiilor directoare."Este prematur sa facem evaluari, eu nu sunt genul de om care sa fac poze ca sa-mi arat sprijinul. Pe mine sa sprijina foarte multi colegi din partid , sunt un om care, practic, aproape viata mea s-a identificat cu viata PNL dupa 1990 septembrie, cand am intrat in PNL. (...) Nu e suficient sa apara intr-o poza un presedinte de organizatie. O organizatie are mii de membri, are zeci de primari, sute de consilieri locali, optiunile oamenilor sunt optiunile fiecarui membru al PNL in parte. Sigur ca daca un presedinte se pozitioneaza alaturi de un candidat, exprima nu neaparat optiunea membrilor din filiala respectiva sau optiunea filialei respective, ci exprima optiunea sa, personala, care poate avea un anumit efect asupra membrilor din filiala respectiva, dar nu un efect decisiv", a adaugat Orban.El a reafirmat ca are o colaborare buna si se consulta cu Florin Citu , reprezinta impreuna PNL la reuniunile coalitiei, unde au "pozitii comune, nu pozitii diferite"."Obiectivul nostru fundamental este ca aceasta competitie sa nu afecteze actul de guvernare ci, dimpotriva, sa asiguram o buna guvernare Romaniei", mai spune liderul PNL.