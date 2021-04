Orban, despre demiterea lui Vlad Voiculescu: "Raspunderea politica pentru mentinerea acestuia apartine partidului care il sustine" VIDEO

Orban a adaugat ca liberalii sustin "dreptul premierului ca atunci cand considera ca un ministru affecteaza buna functionare a Guvernului si genereaza situatii care pot pune in pericol buna functionare a guvernului premierul are dreptul constitutional de a propune schimbarea ministrului respectiv"."Am fost ca orice cetatean roman afectati de ceea ce s-a intamplat la Spitalul Foisor. Intelegem nevoia de crestere a numarului paturilor la ATI, pe de alta parte o decizie de transformare a unui spital COVID trebuie sa se faca urmand anumiti pasi, cu asigurarea ca exista toate garantiile ca pacientii din spital vor fi tratati in alte spital", a afirmat Ludovic Orban , luni la Parlament.El a mai spus ca PNL este ingrijorat de modul in care este gestionat Ministerul Sanatatii."In ceea ce priveste chestiunea legata de domnul ministru Voiculescu le-am spus clar colegilor din USR-PLUS ca raspunderea politica pentru mentinerea in functie a acestuia apartine partidului care il sustine.In ceea ce ne priveste privim extrem de ingrijorati la modul in care e gestionat Ministerul Sanatatii, unun din cele mai incercate ministere sub aspectul celui de-al treilea val al pandemiei.Exigenta noastra fata de modul in care e condus Ministerul Sanatatii este maxima. Noi sustinem foarte clar dreptul premierului ca atunci cand considera ca un ministru affecteaza buna functionare a Guvernului si genereaza situatii care pot pune in pericol buna functionare a guvernului premierul are dreptul constitutional de a propune schimbarea ministrului respectiv.Cred ca fiecare formatiune din coalitie trebuie sa aiba propria evaluarea a ministrilor din Guvern si atunci cand acela nu isi face treaba nu sa propuna schimbarea", a completat Orban.Intrebat daca Vlad Voiculescu trebuie schimbat din functie, Orban a raspuns: "Orice ministru care nu gireaza cu profesionalism si cu rezultate un minister cu siguranta poate sa afecteze perceptia coalitiei. Ca atare, e nevoie de o abordare obiectiva si exigenta a prestatiei ministrilor in functie".Chestionat despre o posibila schimbare a lui Raed Arafat , liderul PNL a replicat: "Trebuie facuta o evaluare a activitatii a fiecarui demnitar, indiferent ca este ministru, secretar de stat sau daca detine o alta functie de demnitate".Intrebat daca schimbarea lui Vlad Voiculescu poate rupe coalitia, Ludovic Orban a spus: "Din punctul meu de vedere, nu".