Ludovic Orban anunta ca 36 de organizatii PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale. "In mod clar o sa facem Congres anul acesta"

"36 de organizatii au votat in biroul judetean sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala fireasca sa ai democratie in interiorul partidului, in fiecare partid ar trebui si in mod clar o sa facem Congres anul acesta", a afirmat Ludovic Orban , vineri intr-o conferinta de presa la sediul Prefecturii DoljEl a mai spus ca in functie de cum va evolua situatia epidemiologica va fi organizat si Congresul PNL.